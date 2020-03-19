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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaş Yalman ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, Yalman'ın KOAH hastası olduğunu, ilk testlerin negatif çıktığını dile getirdi.

Bakan Koca şunları söyledi: "Klinik bulgusu şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Kimlerle temas ettiği dahil olmak üzere herkes taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahi pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman? Dün. Böyle bir vakata başta pozitif sonra negatif olabilir mi? Olabilir, yeni tanıyoruz. Başta negatif sonra negatif olan vakamızda var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı, öyle bir vakada bile beklenmeden erken dönemde taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere herhangi bir yere temas etmeyin. 14 gün hiçbir şekilde temas etmeyin.

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI 3 KİŞİ OLDU"

Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle geriye dönük hastanedeki hekim arkadaşlar 'bu koronavirüs olabilir' şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 kişi oldu. Buradan yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"81 İLİMİZDE BU TARAMAYI YAPMAK İSTİYORUZ"

Kit ile ilgili, yarın sabahtan itibaren hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibarıyla teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle daha yaygın, 81 ilimizde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

Güney Kore'de bu hızlı kitlerle 250 bin kişi tarandı. Biz de bu sayının daha ötesi de yakalanabilir. Test için söylüyorum. Meslek örgütleriyle ilgili görüşmeden bahsedildi. Bana milletvekili arkadaşlardan Gamze İlgezdi ve Ali Şeker görüşmek istediklerini meslek örgütleriyle dediğinde 1 hafta sonra görüştüm. Saatlerce bu konuları da konuştuk. Meslek örgütleri 30 kişilik bütün Türkiye'nin birikimi olan kimin nerede durduğuna bakmaksızın Bilim Kurulu içinde kendisini hissedemiyor mu?

Bunun ilk günlerde adını sorun küresel, mücadele ulasal demiştik. Bir kişinin bile bu algıyı, birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Sağlık üzerinden politikanın hiç bir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. Bu dönemde personelimizin çok önemli olduğunu söylüyorum. Ben bunu birilerini hedef alarak söylemiyorum, sadece Meclis'i de hedef alarak söylemiyorum.

"BU DÖNEMDE MÜCADELENİN SEFERBERLİK HALİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan çok firma var. Bu noktada çok kararlı olduğumuzu, yurt dışına ihracı önlediğimizi biliyoruz. Bu dönemde malzeme sorununu çözme noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukla gereğini yapacağımızdan emin olun. Üniversiteler dahil olmak üzere kendileri talep etmediği halde 50'şer bin maske gönderdim. Herhangi bir ücret istemiyoruz dedim. Bu dönemde bu mücadelenin seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu mücadelenin sağlık ordusu ile yapılabileceği, ordumuzun fedakar ve özveriyle çalışan, şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin motive edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

"BUGÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Bilim Kurulu dedi ki, bundan zannediyorum 2 hafta önceydi. Ola ki bir şekilde eks olan, hayatını kaybeden, zatürre nedeniyle vakalar olabilir. Gerçekte pozitif olabilir. Bununla ilgili 5 ili taradık, çıkmadı.

Son söz olarak TBMM'de açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için hepimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünleri hep birlikte aşacağız, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum."