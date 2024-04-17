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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:44
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        Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyarette Heniyye ve heyetiyle görüştü.

        Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.

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