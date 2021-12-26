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Son dakika haberi Bağcılar-Güngören tramvay hattına kaza engeli

İstanbul'da Bağcılar-Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Araçlardan birinin tramvay yoluna devrildiği kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu

26.12.2021 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar-Güngören tramvay hattına kaza engeli
Bağcılar-Güngören tramvay hattına kaza engeli
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İHA

İstanbul'da Bağcılar-Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Güngören tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 34 HR 9765 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan 34 DRS 500 plakalı otomobil, tramvay yolunda yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Bağcılar - Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin aracın tramvay yolundan kaldırılması için çalışmaları sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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