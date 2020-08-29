Son dakika haberi Babacan: Eşim ve çocuğum da pozitif

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'da sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, "Bugün COVID-19’la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir’in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin evinde devam ettiğini kaydeden Babacan, "Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum" dedi.

Babacan çiftinin oğulları Emir ile 2014 yılında gittikleri bir düğünden.

Sağlık çalışanlarının haklarının büyük olduğunu kaydeden Babacan, "Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım" dedi.