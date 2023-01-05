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Son dakika haberi AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu. Karar, oy çokluğuyla alındı

Giriş: 05.01.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
HABERTURK.COM

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. Karar, 8 üyeden 7'si şeklinde oy çokluğuyla alındı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dün yanıt vermiş.

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 11 sayfalık yazıda, bir kez daha HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Bu tespite dair son dönemde, Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

HDP'YE 1 AY SÜRE

HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, tedbire devam ya da tedbir sonlandırılsın kararı verilecek.

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