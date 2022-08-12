Arkadaşını parkta kalbinden bıçakladı!

İHA

İstanbul'da, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar’ın kalbine iki kez sapladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalbinden bıçaklanan Bürkan Kocaacar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemen ameliyata alınan Kocaacar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MAKTUL, CİNAYETTEN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Öldürülen Kocaacar'ın, 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ayrıca öldürülen Bürkan Kocaacar’ın kavga öncesi silahını arkadaşı Zeki Barbaros Ç.’ye verdiği ve Ç.’nin de olay yerinden silahla uzaklaştığı öğrenildi.