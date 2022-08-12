Antalya'da bir banka müdürü rehin alındı!

Son dakika... Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.

AA'da yer alan habere göre ilçede Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre de, rehine krizi saat 15.45'te başladı. Ayrıca güvenlik güçleri, eylemin direkt banka müdürüne yönelik olduğu belirtti.