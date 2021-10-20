Ankara'da MTA Kampüsü önünde doğalgaz patlaması!

Ankara'da Maden Tetkik Arama (MTA) Kampüsü önünde doğalgaz bakım çalışmaları sırasında patlama oldu.

Patlamada yaşamını yitiren olmadı.

Patlama anı kameraya da yansıdı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, doğalgaz akışı da kesildi.

MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.