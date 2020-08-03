Olayda, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.