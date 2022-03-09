Ali Koç konuşacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 11 Mart Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak toplantının saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

Ali Koç'un, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.