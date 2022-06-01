Fenerbahçe 'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Sarı-Lacivertli kulüple anlaşmaya varan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başarılar diledi.

Alex mesajında, "Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

Alex'in paylaşımı şu şekilde: