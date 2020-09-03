2020 ALES/1 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Daha önce 7 Eylül tarihinde açıklanması beklenen ALES sonuçları, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün duyurusundan sonra sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden duyuruldu.

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