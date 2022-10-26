AK Parti 11 parti liderine davetiye gönderdi!

İHA

AK Parti, cuma günü gerçekleştireceği, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına, CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partiyi davet etti. Deva, Gelecek ve HDP'ye ise davetiye gönderilmediği bildirildi.

11 PARTİNİN BAŞKANINA DAVET

İHA'da yer alan habere göre “Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Deva, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

STK TEMSİLCİLERİ, İŞ VE SANAT DÜNYASI DA ÇAĞRILDI

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.