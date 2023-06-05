Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Törende konuşan Derya Yanık, "Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma görevini yerine getiriyor. Bakanlığım dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu döneme denk geldi. Kuşak farkının yaklaşık 4 yıla indiği bir dönemi yaşıyoruz. İki kardeş arasında kuşak farkı bu süreye indi. Çok önemli bir başlık da aile. Ailenin inşasında bakanlık olarak yapılması gerekenleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarım çok büyük bir gayretle ve tam bir adanmışlıkla çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.