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Son dakika haberi Aile Bakanlığı'nda devir teslim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı. Törende konuşan Göktaş, "Öncelikle depremin açtığı yaraları sarmak için bakanlığımızın büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olduk. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Giriş: 05.06.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Aile Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Törende konuşan Derya Yanık, "Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma görevini yerine getiriyor. Bakanlığım dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu döneme denk geldi. Kuşak farkının yaklaşık 4 yıla indiği bir dönemi yaşıyoruz. İki kardeş arasında kuşak farkı bu süreye indi. Çok önemli bir başlık da aile. Ailenin inşasında bakanlık olarak yapılması gerekenleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarım çok büyük bir gayretle ve tam bir adanmışlıkla çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN AÇTIĞI YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da şunları kaydetti: "Öncelikle depremin açtığı yaraları sarmak için bakanlığımızın büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olduk. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da aile ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı sürdüreceğiz. Sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

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