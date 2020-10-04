Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı.

İHA'nın haberine göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yeşilyurt, Yenimahalle, Varlık, Yavuz Selim, Yenisanayi, Yunus Emre Mahalleleriyle Doğanlı Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 173 adreste karantina işlemi başlatıldı.

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