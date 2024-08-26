Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan 3 kişi tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

        Son dakika haberi Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan 3 kişi tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

        FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bora yakalanarak tutuklandı. Cihat Yıldız ile içerisinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora'nın hakimlik ifadesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçmasını sağlayan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beylikdüzü’nde uygulama noktasından kaçan araçtan FETÖ’nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu araçtan sürücüyü indirecekleri sırada, şüpheli araçla ters istikamete girdi ve kaçmaya başladı. Araçtan indirilen 2 kişinin Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal olduğu belirlendi.

        REKLAM

        Ekipler bu sırada kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 100’den fazla kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Adem Bora olduğunu saptadı. Bora, kaldığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

        ÖKSÜZ YURTDIŞINA KAÇMADAN ÖNCE 1 HAFTA YANINDA KALMIŞ

        Şüphelilerle ilgili inceleme yapan polis, yakalanan Cihat Yıldız’ın FETÖ’nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmasına yardım eden kişi olduğunu belirledi. Öksüz’ün Üsküdar'da saklandığı ikamette 1 haftaya yakın yanında kalan, sonrasında saklandığı ikametten kendisini alarak "Rüştü" kod isimli örgüt üyesiyle araçla kaçmasına yardım ettiği belirlenen Yıldız’ın Amasya il imamı olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür konumunda olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edilen Yıldız’ın 8 yıldır firari olarak arandığı, örgüt içerisinde Bahadır-Oğuz ve Cahit kod isimlerini kullandığı, örgütle bağını koparmayan kişilerin ülkede kalabilmeleri için gaybubet evleri ayarladığı ortaya çıktı.

        Yine gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal’ın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu konumda olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, Bank Asya'da hesabı bulunduğu, ByLock isimli programı kullandığı ve FETÖ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Örgütle halen bağlantılı olan kişilere gaybubet evi temin eden ve örgütle bağlantılı kişilerin yurtdışına kaçma girişimine yardım ettiği belirlenen Hızal’ın güncel yapılanma içerisinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor. Hızal’ın ihraç öğretmen olduğu ve örgüt içerisinde 'Yavuz' kod adını kullandığı da tespit edildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ FETÖ’DEN İHRAÇ BİNBAŞI ÇIKTI

        Operasyonla yakalanan Ahmet Bora’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı, şüphelinin firari olan örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına imkân sağladığı, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Tutuklanan şüphelilerden Cihat Yıldız, hakimlikteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını istedi.

        Yıldız'ın avukatı da müvekkilinin serbest bırakılmasını talep ederek, tanıkların suçtan kurtulmak için iftira attıklarını iddia etti. Müvekkilinin Türkiye'deki adli makamlara güvenmediği için teslim olmadığını ancak yurt dışına da kaçmaya çalışmadığını öne süren avukat, Yıldız'ın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılandığını ve dosyanın bu mahkemeye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

        Cihat Yıldız'ın Ahmet Hızal ile içinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora ise çalışmadığını, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu beyan etti.

        Serbest bırakılmasını isteyen Bora, "Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade verdim. O ifademi aynen tekrar ederim, önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Habertürk Anasayfa