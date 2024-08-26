Son dakika haberi Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan 3 kişi tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde uygulama noktasından kaçan araçtan FETÖ’nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu araçtan sürücüyü indirecekleri sırada, şüpheli araçla ters istikamete girdi ve kaçmaya başladı. Araçtan indirilen 2 kişinin Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal olduğu belirlendi.

Ekipler bu sırada kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 100’den fazla kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Adem Bora olduğunu saptadı. Bora, kaldığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerle ilgili inceleme yapan polis, yakalanan Cihat Yıldız’ın FETÖ’nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmasına yardım eden kişi olduğunu belirledi. Öksüz’ün Üsküdar'da saklandığı ikamette 1 haftaya yakın yanında kalan, sonrasında saklandığı ikametten kendisini alarak "Rüştü" kod isimli örgüt üyesiyle araçla kaçmasına yardım ettiği belirlenen Yıldız’ın Amasya il imamı olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür konumunda olduğu tespit edildi.

Yine gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal’ın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu konumda olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, Bank Asya'da hesabı bulunduğu, ByLock isimli programı kullandığı ve FETÖ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Örgütle halen bağlantılı olan kişilere gaybubet evi temin eden ve örgütle bağlantılı kişilerin yurtdışına kaçma girişimine yardım ettiği belirlenen Hızal’ın güncel yapılanma içerisinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor. Hızal’ın ihraç öğretmen olduğu ve örgüt içerisinde 'Yavuz' kod adını kullandığı da tespit edildi.

ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edilen Yıldız’ın 8 yıldır firari olarak arandığı, örgüt içerisinde Bahadır-Oğuz ve Cahit kod isimlerini kullandığı, örgütle bağını koparmayan kişilerin ülkede kalabilmeleri için gaybubet evleri ayarladığı ortaya çıktı.

KAÇAN SÜRÜCÜ FETÖ’DEN İHRAÇ BİNBAŞI ÇIKTI

Operasyonla yakalanan Ahmet Bora’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı, şüphelinin firari olan örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına imkân sağladığı, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan şüphelilerden Cihat Yıldız, hakimlikteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını istedi.

Yıldız'ın avukatı da müvekkilinin serbest bırakılmasını talep ederek, tanıkların suçtan kurtulmak için iftira attıklarını iddia etti. Müvekkilinin Türkiye'deki adli makamlara güvenmediği için teslim olmadığını ancak yurt dışına da kaçmaya çalışmadığını öne süren avukat, Yıldız'ın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılandığını ve dosyanın bu mahkemeye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Cihat Yıldız'ın Ahmet Hızal ile içinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora ise çalışmadığını, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu beyan etti.

Serbest bırakılmasını isteyen Bora, "Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade verdim. O ifademi aynen tekrar ederim, önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." ifadesini kullandı.