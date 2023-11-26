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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir.

Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.