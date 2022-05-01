Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1.Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Berk Yıldız ve 50. dakikada Gökhan Karadeniz penaltıdan kaydetti. Adanaspor'un maçtaki tek golünü 15. dakikada Yohan Roche kaydetti.

Bu sonuçla Beypiliç Boluspor puanını 41 yaparak nefes aldı. Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Adanaspor ise 44 puana kaldı.