ABD'de silahlı saldırı: Üç kişi öldü

Smithsburg şerifi, bir imalat tesisinde silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Birçok kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan şerif, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine, Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırganın üç kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.