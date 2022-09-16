A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.