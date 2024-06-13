Son dakika haberi Hakim ve savcıların görev yeri değişti

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Hakimler ve Savcılar Kurulu sitesinde yer alan bilgiye göre, atama kararları açıklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargıda ise 4 bin 229 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Sitede yer alan duyuruda, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 13 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 24 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

REKLAM Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.) Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonu ve resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 01 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz. Saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. ADLİ YARGI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ... İDARİ YARGI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ... YENİDEN İNCELEME TALEPLERİNİN GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ... BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.

Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.



Kararname, HSK internet sitemizde (https://t.co/Vp8Znu123U) birazdan yayımlanacak.



Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 13, 2024 Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.