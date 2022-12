30 yıllık doktoru feci biçimde darp etti! Flaş gelişme!

"BURASI UMUMİ TUVALET DEĞİL DEDİM"

Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim.

"BEKLEMEDİĞİM ANDA GÖZÜME YUMRUK ATTI"

'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler" dedi.

"ELİNDE KESİCİ BİR ALET VARDI"

Sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni eden Doğan, "Elinde kesici bir alet vardı muhtemelen. Yanağımda kanayan yerler oldu. Ölmediğime şükrediyorum. Sağlıkta şiddet olayı devam ederse sağlık ocaklarının, hastanelerin güvenliği açısından bir korunurluğu olmazsa hiçbirimizin can güvenliği yok. Başımıza her gün, her türlü adi olay gelebilir. Hastanelik olabiliriz. Canımızı kaybedebiliriz.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Devlet yetkililerinden, özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına 'Dur' diyecek önlemler alın. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralama, gasp, tehdit, taciz ve benzeri suçlardan kaydının olduğu anlaşılan Y.İ.'nin, "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı´na getirildi.

ZANLI 'BASİT YARALAMA'DAN TUTUKLANDI

Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği´ne sevk edildi. Hâkimlik, Yasin İşler'in `Basit yaralama´ suçundan tutuklanmasına karar verdi.