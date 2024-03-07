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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 3 organize suç örgütü çökertildi

        Son dakika haberi 3 organize suç örgütü çökertildi

        Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen Mahzen-5 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. 36 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:05
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        3 organize suç örgütü çökertildi
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        Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-5” operasyonlarında; Eskişehir’de Hayati Uğur’un, İstanbul’da Gökhan Yaşlı’nın, Aydın’da Ahmet Hano’nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takipli KOM faaliyeti sonucu; "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; mağdur şahıslara faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri, mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları tespit edildi.

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        Aydın'da Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte fatura/fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ve yaklaşık 220 milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        İstanbul'da Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen operasyonlarda “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Dolandırıcılık” suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak şahıslar ile anlaştıkları, bu şahısların kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek şahıslara benzeyen ve JOKER olarak tabir edilen yeni fotoğraflar türeterek kimlik kartı almalarını sağladıkları, yazılı ehliyet sınavına, düzenlenen sahte kimlik ve dinleme cihazları ile girerek anlaştıkları şahısların sınavdan geçmesini sağladıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu 6 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 250 adet casus kamera, 22 adet (14 Milyon TL değerinde) mağdurlar adına yazılmış senet, bin 721 adet (5 Milyon TL tutarında) sahte fatura/fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk Lirası, döviz ve altına el konuldu.

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