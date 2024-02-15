İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında;

❗️ Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,

❗️Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve

❗️Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️… pic.twitter.com/WOW5CcLWlq