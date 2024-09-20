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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon - DEAŞ baskını

        Son dakika haberi 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 07:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:25
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        23 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

        Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

        Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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        #DEAŞ operasyonu
        #Son dakika haberler
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