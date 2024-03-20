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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 ilde bölücü terör örgütüne 'Bozdoğan-12' operasyonu 139 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonlarında şüphelilerin; bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

"RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ"

Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."