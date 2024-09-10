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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 13 terörist etkisiz hale getirildi!

        Son dakika haberi 13 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:02
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        13 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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