Son dakika haberi... DİYANET DUYURDU! Cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı? Haberler

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı kişilerin camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiğini belirterek, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını vermişti.

Genelgede "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar sonrası bugün Cuma Namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada da öğle namazının evlerde kılınmasının yeterli olacağını söylemişti.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE DE KAPALI

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerle birlikte, kandil için camiler açık olmayacak.