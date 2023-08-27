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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Son dakika: Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin

        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin

        Sıcak hava dalgasının bunalttığı son haftaların ardından yağış haberleri gelmeye başladı. Yurdun bazı bölgelerinde bu hafta sağanak yağış beklendiğini kaydeden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 2,3 ve 4 Eylül tarihlerinde de Marmara'da benzer bir tablo yaşanabileceğini kaydetti

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 27.08.2023 - 14:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:29
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        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
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        Gelecek hafta sonu Marmara bölgesinde açık hava planı yapılıyorsa hava tahminlerini yakından takip etmeli, henüz biraz uzun vadeli tahmin olsa da İstanbul ve çevresinde 2-3-4 Eylül tarihleri yağmurlu ve yer yer fırtınalı geçebilir.

        Bir süredir sıcaklarla mücadele ediyoruz, yaz güneşini çoğumuz sevse de yaşanan aşırı bunaltıcı günlerin ardından herkes “serinlik ne zaman” diye soruyor.

        Dün akşam hava karardıktan sonra İzmir semalarında gökyüzü aydınlandı, Manisa-Muğla-Aydın-İzmir çevresinde gök gürültülü şimşekli yağmurlar yağdı. Bu uzun sürenin ardından önemli sayılan yağmurla birlikte hava Ege’de ferahladı.

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        Bugün yine Aliağa-Bergama-Soma arasında yaz yağmurları oluştu, Muğla’nın iç kesimlerinde de kuvvetli yağmur görülüyor. Bu yağışlar akşam yaklaştıkça bu alana yayılacak ve gece olmadan kesilecek. Ege ve Batı Anadolu kurak topraklarına düşen yağmurla biraz nem ve su kazanacak. Manisa-Uşak-Kütahya-Balıkesir arasında oluşacak bulutlar dolu yağışı da bırakabilir. Yer yer iri taneli dolu yağışı görülebilir.

        İstanbul’da ise yeni hafta güneşli geçiyor, zaman zaman bulutlar artsa da cumartesi (2 Eylül) gününden önce pek yağmur olasılığı yok. İstanbul’da çarşamba gününden itibaren cumartesiye kadar hissedilir biçimde sıcak geçecek. Şehir için bu hafta yaşanacak sıcaklar, yaz mevsiminin son selamları olabilir. Eylül ayının devamı da sıcak geçecek fakat termometre yeniden 35°C’lere kadar çıkmayabilir.

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        Ankara hafta boyu güneşleniyor, hafta sonu yaklaşırken hava yeniden gölgede 35-36°C sıcaklığa ulaşır. Ankara’nın bu en sıcak halleri eylül ayına uzanacak görünüyor.

        Haftanın bereketli ve olumlu meteorolojik olayları, Ege’de 2 gündür görmeye başladığımız (Yer yer kuvvetli) yağmurlar ve 29 Ağustos Salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da almayı beklediğimiz yağışlar olarak görünüyor. Özellikle Anadolu’da düşecek her damla canlılar için, su bulmaya çalışan doğal yaşam hayatı için değerli olacak. Adana, Antakya ve neredeyse tüm Doğu Anadolu’da salı günü şimşekli gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyor, yakından takip ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa güneşli kalırken Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman yağmura kavuşabilir.

        Gelecek hafta sonu Marmara bölgesinde açık hava planı yapılıyorsa hava tahminlerini yakından takip etmeli, henüz biraz uzun vadeli tahmin olsa da İstanbul ve çevresinde 2-3-4 Eylül tarihleri yağmurlu ve yer yer fırtınalı geçebilir.

        Fotoğraflar: İHA

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