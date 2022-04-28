Gezmeye davet eden cani, vahşeti anlattı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iple boğularak öldürüldüğü belirlenen Kerim Bozan (24) cinayeti ile ilgili tutuklanan Irak uyruklu Haydar Mahdi Kareen Suwaed (31) ifadesinde, "Kerim'i arayarak Antalya'ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim. Kendisini aracımıza aldık, Elizabeth'in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum" dedi
Muğla'da, önceki akşam Seydikemer ilçesi, Boğalar Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, otellerde garson olarak çalışan Kerim Bozan olduğu belirlendi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı (24) son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth Rose Oleary (37) ile Irak uyruklu Haydar Mahdi Kareen Suwaed (31) ile görüldüğünü belirledi.
İKİ SEVGİLİ GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI
Sevgili oldukları öğrenilen Oleary ile Suwaed, Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
"GEZMEYE GİDİYORUZ DİYE DAVET ETTİM"
Haydar Mahdi Kareen Suwaed, jandarmadaki ifadesinde, "Elizabeth, ortak arkadaşımız Kerim'in kendisine mesaj atarak ya da sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim ile konuşarak kendisini uyardım. Uyarılarıma rağmen sevgilimi rahatsız etmeye devam etti. Kerim'i arayarak Antalya'ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim.
"CESEDİ KİMSENİN BULUNMADIĞI DERE YATAĞINA ATTIK"
Kendisini aracımıza aldık. Aracı süren Elizabeth'in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi kimsenin bulunmadığı dere yatağına attık" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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