Genco Erkal beraat etti

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, 2016 ve 2020 yıllarında yaptığı üç sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Anayasa'nın 26'ncı maddesine ve AİHM içtihatlarına yer vererek Genco Erkal'ın politik paylaşımlarda bulunmasının doğal olduğunu söyledi.

Savcı mütalaasında politik ve eleştirel paylaşımlara yer verdiğini, Genco Erkal'ın hakaret kastını gütmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, atılı suç unsurlarının oluşmadığından beraat kararı verdi.