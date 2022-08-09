Genç kız denizde yüzerken yorgun merminin hedefi oldu!

Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, ilçe sahilinde denize giren Ece İ. (19), yüzerken bacağında acı ve kan hissetti.

Fotoğraf: İHA

Ailesinin Kaçkar Devlet Hastanesi'ne getirdiği genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde, Ece İ'nin bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir