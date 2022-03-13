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Adana'da korku dolu anlar! 20 lirayı beğenmedi, gelin aracının üzerinde yolculuk yaptı

Adana'da korkutan bir olay meydana geldi. Kentte kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.’nin verdiği 20 lirayı beğenmedi. Bunun üzerinde de yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. O anlar damadın cep telefonu kamerasına yansıdı

13.03.2022 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gelin aracında korku dolu anlar! Böyle yolculuk yaptı
Gelin aracında korku dolu anlar! Böyle yolculuk yaptı
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DHA

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Nikah salonundan çıkan Durdane ile Turgut K. çifti, süslenmiş otomobilleriyle kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi para istedi.

DHA'nın haberine göre, Turgut K., gence 20 TL para verip, yeşil ışığın yanmasıyla aracını hareket ettirdi.

ARACI, POLİS MERKEZİNE DOĞRU SÜRDÜ

Aldığı parayı beğenmeyen genç, otomobilin kaputuna oturdu. Hareket halindeki otomobilin üzerinde yaklaşık 1 kilometre yolculuk yapan genç, Turgut K.’nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı.

O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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