Gelin aracında korku dolu anlar! Böyle yolculuk yaptı

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Nikah salonundan çıkan Durdane ile Turgut K. çifti, süslenmiş otomobilleriyle kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi para istedi.

DHA'nın haberine göre, Turgut K., gence 20 TL para verip, yeşil ışığın yanmasıyla aracını hareket ettirdi.

Aldığı parayı beğenmeyen genç, otomobilin kaputuna oturdu. Hareket halindeki otomobilin üzerinde yaklaşık 1 kilometre yolculuk yapan genç, Turgut K.’nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı.

O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.