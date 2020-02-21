Galatasaray'ın bugün görülmesi beklenen 'Genel Kurulun İptali' davası ileri bir tarihe ertelendi. Bilirkişi raporunun tamamlanamaması nedeniyle duruşma 24 Nisan'da yapılacak.

Duruşmanın, mart ayı sonunda yapılacak bu yılki olağan mali genel kuruldan sonra görülecek olması nedeniyle kongrenin daha sert geçmesi bekleniyor.