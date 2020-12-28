Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyunu terk eden Sofiane Feghouli, dünkü antrenmana çıkamadı. Sağ üst arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Cezayirli futbolcunun durumu bugün çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak. Ancak ağrısı bulunan Feghouli’nin en az 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor. Ocak ayında Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda arka arkaya maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, Soso’nun yerine Trabzon’da oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram’ı Antalya maçında ilk 11’e monte edecek.

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