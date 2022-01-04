Furkan'ın ölümüne yol açan duvar kaldırıldı!

DHA

Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe'nin üzerine, 1 Ocak günü saat 12.00 sıralarında beton kaplama düştü.

DHA'nın haberine göre, çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi, hemen özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Furkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minik Furkan'ın cenazesi, Gümüşlük Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Karakaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan'ın ölümüne neden olan dış cephedeki kayrak taşlarının sökülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 12 bloklu site içinde hem Furkan'ın yaşadığı evde hem de site içinde bulunan diğer bloklardaki kayrak taşları, belediye ekipleri tarafından söküldü. Bölgedeki diğer parsellerde yer alan bloklar içindeki taşların sökülmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.