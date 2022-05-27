Fulya'da korkunç olay! 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

İstanbul’da bu sabah polise gelen ihbar dehşet görüntüleri ortaya çıkardı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İhbar üzerinde Fulya Mahallesi Mehmetçik sokak üzerinde bulunan daireye gelen polis ekipleri biri kadın 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede 3 kişi silahla öldürülmüştü.
ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ
Polis önce öldürülen kişilerin kimliklerini tespit etti. Öldürülenler Beril V. (27), Ö.A. (29) ve Y.S.B(34) adlı kişilerdi. Yapılan çalışmalara göre olayı Y.S.B gerçekleştirdi. İddialara göre Y.S.B., Beril V. ile Ö.V.’yi öldürdü. Ardından kafasına sıkarak intihar etti. Yapılan incelemede Y.S.B.’nin daha önce Beril V.’ye karşı uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Bu sürenin Aralık 2021 yılında dolduğu belirlendi. Olayın neden işlendiği yönde çalışmalara devam ediliyor.
SİLAH SESİ DUYULDU
Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce hanımına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum. Onları hiç tanımıyor. Ağızdan duydum yani" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!