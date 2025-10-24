İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Yeni Foça Bucak mevkisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

Gece boyu kıyı araması yapan ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama çalışmalarına başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede inceleme yapıp, ekiplerden bilgi aldı.

Foça'da dün meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.

DHA'nın haberine göre de Bucak mevkisinde Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı bölgede yaşayan Al Ramlat ailesinin evine gidip, otomobilini kurtarmak için yardım istediği ortaya çıktı.

Olayın ardından kendi evlerine de su bastığını ve evden son anda çıktıklarını söyleyen Yusuf Al Ramlat, "Evdeyken kapı çaldı. Gelen kişi otomobilinin çamura saplandığını söyleyerek yardım istedi. Otomobilini motoruma bağlayıp, çekerek kurtarabileceğimizi söyledi. Otomobili motorla çekmemizin mümkün olmadığını söyledim. Telefonla konuşarak otomobiline gitti. Evin içi 10 dakikada suyla doldu. Hemen çocuklarla kümese sığındık" dedi. "BİZ DE MAHSUR KALDIK" Olay anını anlatan kızı Fatma Al Ramlat ise "Yemek yaparken kapı çaldı. Gelen kişi babama çamura saplanan otomobili için yardım istediğini söyledi. Gelen kişi geri döndü. Kısa bir süre sonra evi su bastı. Kümese sığındık. Mahsur kalınca 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedik. Bir süre sonra sular çekilmeye başladı, kendi imkanlarımızla kurtulduk" diye konuştu. GÜVENLİK KAMERASI DEVRE DIŞI KALMIŞ Öte yandan Bucak mevkisinde Kaptanoğlu'nun otomobiliyle suya kapıldığı bölgeye ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde suların dakikalar içinde yükselmesi ve şiddetli yağış sebebiyle kameranın devre dışı kalması yer aldı.

