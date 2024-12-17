FIFA The Best ödüllerinde en iyi oyuncu Vinicius Junior oldu! - Futbol Haberleri

FIFA The Best ödüllerinde en iyi oyuncu Vinicius Junior oldu! - Futbol Haberleri

FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.

France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

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ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.

EN İYİ FUTBOLCU VINICIUS Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.