06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütün çözülmesini engellemek için haklarında soruşturma olan örgüt üyeleri ile ailelerine para verdikleri ve dolar dışında para kullanmadıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen ve "Türkiye finans sorumlusu" A.K'nin de arasında olduğu 9 şüphelinin tutuklanıp 28'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Gözaltına alınan ve arasında iş insanlarının da olduğu bazı şüphelilerin örgüte 10 bin ile 50 bin dolar arasında para aktardığı öne sürüldü.
ÖRGÜT ÜYELERİ VE AİLELERİ İÇİN PARA TOPLAMIŞLAR
Bu kişilerden birinin de adli kontrol şartıyla salıverilen elektrik-elektronik mühendisi Ö.M.A. olduğu, şüphelinin Amerika'da eğitim gördüğü ve babasının aynı ülkede ticaretle uğraştığı öğrenildi. Ö.M.A'nın İstanbul'da dünyaca bilinen Amerika merkezli bir bilişim şirketinden ödül aldığı belirtildi. Tutuklanan şüpheliler arasındaki kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı A.Ö'nün de çeşitli çevrelerden yaklaşık 3 milyon lira toplayıp, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyelerine ve ailelerine aktardığı öne sürüldü.
SADECE DOLAR KULLANMIŞLAR
Bu arada, zanlıların, örgüt üyeleri ve aileleriyle sosyal medya aracılığıyla görüşme sağladıktan sonra buluşup paraları elden teslim ettiği ve dolar dışında para kullanmadığı iddia edildi. Gözaltındaki bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekip, firari 4 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.
OPERASYONDA 38 KİŞİ YAKALANMIŞTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta 24 Ekim'de başlayan operasyonlarda zanlılardan 38'i yakalanmıştı.
Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan 9 şüpheli tutuklanmış, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!