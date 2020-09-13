Fenerbahçe, Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir."

Marcel Tisserand

Doğum tarihi: 10 Ocak 1993

Doğum yeri: Meaux / Fransa

Boy: 1,90 m

Uyruk: Kongo DC / Fransa

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Lens, Monaco, Toulouse, FC Ingolstadt, Wolfsburg