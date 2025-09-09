Habertürk
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Fenerbahçe Djiku ile ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu!

        Fenerbahçe Djiku ile ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu!

        Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        İşte o açıklama:

        "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

