Erzurum'da feci olay! İki kardeş arkadaşlarıyla ava çıkmıştı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, iki kardeşin arkadaşlarıyla çıktığı av feci bitti. Erol Ağırbaş, iddiaya göre kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı tüfekle vurdu. Genç olay yerinde can verirken, ağabey aynı silahla kendisini de vurdu. Ağır yaralanan Ağırbaş, hastanede tedaviye alındı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş (27), kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı (23) tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralandı.
Olay, dün Pasinler ilçesinin kırsalında meydana geldi. Çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. Erol Ağırbaş, iddiaya göre, tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu.
Arkadaşları ile hemen yanına koştuğu kardeşinin öldüğünü gören Ağırbaş, aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Feci olay! İki kardeş ava çıkmıştı/son-dakika-feci-olay-iki-kardes-ava-cikmisti-3196906
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