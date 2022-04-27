Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü

Son dakika... Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde feci bir olay meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, bölgede son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi, taşkınlara yol açıyor.

Vauk Dağı´ndan doğup Karadeniz´e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı´nda da su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi.

Çamlıca Mahallesi´ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.