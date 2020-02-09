09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva, Kazakistan'ın Cambıl Eyaleti'ndeki Masançi Köyü'nde Kazaklar ile Çin kökenli Dunganlar arasında çıkan kavgaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI"
AA'da yer alan habere göre olay günü 8 kişinin öldüğünü hatırlatan Aktayeva, daha sonra hastanede iki kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece ölü sayısının 10'a ulaştığını söyledi.
"8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR"
Olaylarda toplam 165 kişinin yaralandığını ifade eden Aktayeva, "115 kişi ayakta tedavi edildi. 50 yaralı Kazak ve Kırgız hastanelerine kaldırıldı. 8 kişinin durumu ağır" dedi.
"PROVOKATÖRLER CEZALANDIRILACAK"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede durumun istikrarlı olduğunu belirterek "Provokatörler cezalandırılacaktır. Zarar görenlere yardım edilecek" ifadesini kullandı.
DUNGANLAR EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Yerel basında yer alan haberlerde, olaylardan sonra çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 5 bine yakın Dungan'ın Kırgızistan sınırına geçtiği belirtildi.
Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı talimatıyla olayla ilgili kurulan komisyonun çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kırgızistan'a kaçan Dunganların evlerine geri dönmeye başladığı kaydedildi.
47 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Nedeni henüz bilinmeyen kavgada taş, sopa ve silahlar kullanılmıştı. Kavganın büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve asker gönderilmişti. Olaylarda 47 kişi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.
KÖYÜN YÜZDE 90'I DUNGANLAR
Yaklaşık 14 bin nüfuslu Masançi köyünün yüzde 90'ını Çin kökenli Dunganlar oluşturuyor. Köyde Kazaklar ve Kırgızlar da yaşıyor. Köyde zaman zaman Dungan ile Kazak aileler arasında küçük kavgalar çıkıyordu. Dunganlar, Çin'den Kazakistan topraklarına yaklaşık 140 yıl önce göç etmişti.
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