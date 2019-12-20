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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi. İtlaf edilen 81 atın sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak" dedi.
Yıllardır gördükleri eziyetle tartışma konusu olan düşmeyen Adalar'daki atlar, son olarak dün ruam hastalığıyla gündeme geldi. Başta hayvanseverler olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile birlikte faytonlardan kurtarılıp özgürleştirilmesi istenen atlardan 81'i ruam hastalığı nedeniyle itlaf edildi. Resmi açıklama Adalar Kaymakamlığı'ndan geldi. İlçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır),ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtilen açıklamada, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
"At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur."
İBB ÖNÜNDE FAYTONLARA ÇADIRLI PROTESTO
Açıklamaların ardından hayvansever bir grup dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Burada toplanan grup üyeleri bir süre slogan attıktan sonra çadır kurarak olayı protesto etti. Grup adına belirlenen 3 kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek yetkililerden bilgi aldı. Grup üyeleri belediye binasının karşısındaki parkta çadırlarda sabahladı.
VALİ YERLİKAYA: FAYTONLARA AT SÜRÜLMESİ 3 AY SÜREYLE DURDURULDU
Hastalık sonucu atların itlafı ile Adalar'daki fayton tartışmaları yeniden alevlenirken, bugün de İstanbul Vali Ali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar geldi. Büyükada'da 81 atın ruam hastalığı tespiti nedeniyle itlaf edildiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi. İtlaf edilen 81 atın sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak" dedi.
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