Faciadan 4 dakika önce: Kadran 240 km

Faciadan 4 dakika önce: 240 km! Yanında 2 kişi olan genç ölümüne gazladı
Antalya'da genç sürücünün hız merakı faciayla sonlandı. Yanında iki yolcunun bulunduğu sürücü Muhammet Madenci, aracın kontrolünü kaybedip bariyere çarptı. Korkunç kazada, şoförün yan koltuğunda 28 yaşındaki Ahmet Özkan Avcı feci şekilde can verdi. Araçta sıkışan sürücü ile arka koltuktaki Hakan Selçuk ise yaralandı. Hız faciasında can veren Avcı'nın 4 dakika önce çektiği videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı
Antalya'da, bariyere çarpan otomobilde Ahmet Özkan Avcı'nın (28) öldüğü, sürücü Muhammet Madenci (27) ile Hakan Selçuk'un (45) yaralandığı kazadan 4 dakika önce çekildiği belirlenen videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 17.00'de, Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'ndaki köprüde meydana geldi. Muhammet Madenci'nin kullandığı 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.
3 KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
İhbarla kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, otomobildeki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğundaki Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Muhammet Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖN KOLTUKTAKİ GENÇ KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Aracın ön koltuğunda olan Ahmet Özkan Avcı'nın ise kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
'KADRAN 240 KİLOMETREYİ GÖSTERİYOR'
Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından bugün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken Kan, kazanın hızdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım" diye konuştu.
Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Faciadan 4 dakika önce: Kadran 240 km/son-dakika-faciadan-4-dakika-once-kadran-240-km-3333053
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