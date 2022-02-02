Faciadan 4 dakika önce: Kadran 240 km

DHA

Antalya'da, bariyere çarpan otomobilde Ahmet Özkan Avcı'nın (28) öldüğü, sürücü Muhammet Madenci (27) ile Hakan Selçuk'un (45) yaralandığı kazadan 4 dakika önce çekildiği belirlenen videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00'de, Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'ndaki köprüde meydana geldi. Muhammet Madenci'nin kullandığı 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.

3 KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbarla kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, otomobildeki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğundaki Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Muhammet Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Ahmet Özkan Avcı (solda) ile yaralı sürücü Muhammet Madenci

ÖN KOLTUKTAKİ GENÇ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Aracın ön koltuğunda olan Ahmet Özkan Avcı'nın ise kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'KADRAN 240 KİLOMETREYİ GÖSTERİYOR'

Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından bugün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken Kan, kazanın hızdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım" diye konuştu.

Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.