Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı kamerada

DHA

Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

YÜZDE 80 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU ÇIKTI Saldırganın, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor.