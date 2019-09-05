05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da 22 Ağustos günü HDP İl Başkanlığı önüne gelen Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın (21) dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlattı.
Hacire Akar, 3 gün sonra oğluna kavuşunca eylemini sonlandırdı. Akar'ın çocuğuna kavuşmasıyla çocukları dağa kaçırılan anneler de harekete geçti.
EVLADINI İSTEYEN 4 AİLE EYLEMDEYDİ
DHA'da yer alan habere göre 3 gün önce Çetinkaya Ailesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelip, oğulları Süleyman'ın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı.
Çetinkaya Ailesi'nin başlattığı eylemin ardından Akkoyun, Biçer ve Bektaş aileleri de HDP önüne gelerek terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri getirilmesi için eyleme katıldı.
AİLE SAYISI BUGÜN 8'E YÜKSELDİ
Bugün 3'üncü gününe giren oturma eylemine Mardin, Gaziantep, Malatya ve Mersin'den gelen polis ve asker olan oğulları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı. Bu ailelerle birlikte, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8'e yükseldi.
"OĞLUM ASKERE GİDERKEN KAÇIRILDI!"
Gaziantep'ten gelen Şevket ve Songül Altıntaş çifti, oğulları Müslüm Altıntaş´ın (24) vatani görevi sırasında usta birliğine teslim olmaya giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli´nin Pülümür ilçesinde arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte yol kesen teröristlerce kaçırıldığını söyledi.
"EŞİNİN VE KIZININ YANINDA KAÇIRILDI"
Mardinli Şeyhmus Kaya ve eşi Emine Kaya, oğulları polis memuru Vedat Kaya´nın (28),24 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır´ın Lice ilçesinde özel aracıyla yolculuk yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin kaçırdığını anlattı.
28 Temmuz 2015'te Diyarbakır´ın Lice ilçesinde eşi ve 15 aylık kızının yanındayken PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memur Sedat Yabalık'ın (24) Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan teyzesi Rahime Uymaz, yeğenine kavuşmak için HDP önündeki oturma eylemine katıldığını aktardı.
"ARACI YAKILDI OĞLUMDAN HABER YOK"
Malatya'dan gelen Şadiye Özbey ise, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yapan astsubay oğlu Semih Özbey´in 17 Eylül 2015'te kendisini ziyarete gelirken aracının yakıldığını, bir daha da kendisinden haber alamadığını ifade etti.
YARALI ANNE TAŞLAMAYA KALKTI
Annelerden Fevziye Çetinkaya, oturma eylemi sırasında Kürtçe ağıt yakarak HDP binasını taşlamaya çalışınca polisler engel oldu.
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