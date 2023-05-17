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Dehşeti yaşadılar! Evde yalnız bırakılan iki çocuk yangında ağır yaralandı

İstanbul Esenler'de tam bir facia yaşandı. Olayda evde yalnız bırakılan iki çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı. Marketten dönen anneleri tarafından evden çıkarılan çocuklar yaşam savaşı veriyor

Giriş: 17.05.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Esenler'de evde yalnız bırakılan iki çocuk yangında ağır yaralandı!
Evde yalnız bırakılan iki çocuk yangında ağır yaralandı!
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DHA

Esenler'de 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız bırakılan biri 1 buçuk diğeri 5 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre alışveriş yapmak için gittiği marketten dönen Anne Fatma H.'nin kapıyı açarak dumanların arasından çocukları çıkardığı öğrenildi.

Yangın, 15 Mayıs Pazartesi Günü saat 14.30 sıralarında Birlik Mahallesi´nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, Fatma H., 2 çocuğunu evde yalnız bırakarak, alışveriş yapmak için markete gitti.

O sırada çocukların bulunduğu odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alışverişten dönen Fatma H. kapıyı açarak iki çocuğunu çıkardı. Fatma H. komşularında yardımıyla çocukları hastaneye götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ağır yaralanan Muhammed H.(5) ve Ayşenur H.(1.5)´in tedavileri devam ederken, hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi.

"O ANI UNUTMAYACAĞIM"

Fatma H.'nin komşusu Hacer Arı, "Evdeydim, çok sesler geldi. Normal çocuk sesidir diye önemsemedim. Sonra bir kadın, ´İmdat yardım edin´ diye bağırdı. Camdan dışarı baktığımda iki çocuk yerde yatıyordu. Koştum hiç kimse yoktu. Ambulansı mı? İtfaiyeyi mi arayayım? Dumanlar bir yerden çıkıyor, çocukların ayakları yanık. Anlatamam o duyguyu. O anı hiç unutamayacağım bir an. Çocuklara elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık, ama kendilerine gelemediler. Buradan bir kişinin arabasına bindirip hastaneye götürdüler çocukları" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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